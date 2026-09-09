Инвестор пояснил, что ждет ипотечный рынок осенью

Существенного снижения ждать не стоит: динамика ставок будет напрямую зависеть от решения Банка России по ключевой ставке В сентябре средние ставки по ипотеке на новостройки составят 16–19%, на вторичное жилье — 18–19%.
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