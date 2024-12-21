Теряют сотни тысяч: как мошенники обманывают россиян с билетами на «Щелкунчика» и кремлевскую елку

Мошенники начали обманывать россиян, предлагая дешевые билеты на «Щелкунчика» и кремлевскую елку. Эксперты каждый день фиксируют более 200 фейковых сайтов, где якобы можно купить приглашения или даже выиграть их.
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