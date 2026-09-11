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Мировое обозрение

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Пурга и враньё: Медведев ответил на слухи о мобилизации в России

Пурга и враньё: Медведев ответил на слухи о мобилизации в России

Россия не нуждается в новой мобилизации, а утверждения о том, что страна якобы стоит «на её пороге», являются ложью и провокацией.

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