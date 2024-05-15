Актриса из «Постучись в мою дверь» подала заявление на жену партнера по сериалу

Актриса Гриба заявила, что не била жену Волкова, и подала встречное заявление Актриса из российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Лиана Гриба подала заявление на Елены Еременко, жену партнера по проекту Никиты Волкова в ответ на ее жалобу на избиение.