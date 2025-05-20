Забайкалье продолжает гореть. Региону требуются бульдозеры для борьбы с пожарами

В Забайкальском крае продолжают полыхать пожары. И по прогнозам синоптиков, в предстоящую неделю будет ожидаться ветреная погода с нерезультативными осадками, так что пожароопасная обстановка может еще осложниться.
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