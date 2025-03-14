Труженица тыла Галина Утюжникова скончалась в Иркутске на 104-м году жизни

13 марта Иркутск потерял Галину Ивановну Утюжникову. Она скончалась на 104-м году. Галина Ивановна — труженица тыла, обладатель Ордена Трудового Красного Знамени, медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За освоение целинных и залежных земель», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.