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За рулем

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В России появится новый кроссовер с богатым оснащением: его «близнец» нам знаком

В России появится новый кроссовер с богатым оснащением: его «близнец» нам знаком

Полноразмерный кроссовер Nordcross 002, построенный на базе Lynk & Co 900, выйдет на российский рынок в январе-марте 2027 года.

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