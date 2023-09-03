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ВС РФ сбили истребитель МиГ-29 в Запорожской области

ВС РФ сбили истребитель МиГ-29 в Запорожской области

Средства ПВО за сутки перехватили пять реактивных снарядов HIMARS.фото: t.me/RosgvardOfficial--> Вооруженные силы РФ в Запорожской области уничтожили украинский истребитель МиГ-29, сообщается 3 сентября в сводке Минобороны РФ.

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Комментарии
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Вооруженные силы РФ в Запорожской области уничтожили украинский истребитель МиГ-29, сообщается 3 сентября в сводке Минобороны РФ.  Очень интересная информация. Ведь нас уверяли, что все аэродромы укров уничтожены, а если это не так, то что мы ждём полтора года ?
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