ВС РФ сбили истребитель МиГ-29 в Запорожской области

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Вооруженные силы РФ в Запорожской области уничтожили украинский истребитель МиГ-29, сообщается 3 сентября в сводке Минобороны РФ. Очень интересная информация. Ведь нас уверяли, что все аэродромы укров уничтожены, а если это не так, то что мы ждём полтора года ?