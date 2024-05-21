Генпрокурор РФ: В Канаде на государственном уровне происходит тотальное обеление нацистов

Канадская сторона отказала России в любой правовой помощи по уголовному делу, возбуждённому в отношении обвиняемого в геноциде эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), который выступил в сентябре прошлого года в парламенте Канады, рассказал РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов.
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