Шоу-бизнес: Боярская хвастается роскошным бюстом, а Михалкова тайно вышла замуж: Как выглядят и чем занимаются 10 внучек знаменитостей

В мире шоу-бизнеса немало ярких звезд, чьи имена вписаны в историю российской культуры. Сегодня внимание привлекают не только известные личности, но и их наследницы — внучки тех, чьей красотой и талантом восхищались миллионы людей.
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