МИД РФ анонсировал создание структуры для фиксации преступлений Украины

Россия может создать специальную структуру для фиксации преступлений киевского режима, которая по своему механизму будет аналогична Чрезвычайной госкомиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Великой Отечественной войны.
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