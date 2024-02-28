МИД РФ анонсировал создание структуры для фиксации преступлений Украины

Россия может создать специальную структуру для фиксации преступлений киевского режима, которая по своему механизму будет аналогична Чрезвычайной госкомиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Великой Отечественной войны.