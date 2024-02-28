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МИД РФ анонсировал создание структуры для фиксации преступлений Украины

МИД РФ анонсировал создание структуры для фиксации преступлений Украины

Россия может создать специальную структуру для фиксации преступлений киевского режима, которая по своему механизму будет аналогична Чрезвычайной госкомиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Великой Отечественной войны.

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