Конору было предъявлено шесть обвинений по делу об опасном вождении

Бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору предъявили шесть обвинений по делу об опасном вождении.

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