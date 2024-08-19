Китай обеспокоен размещением американских ракет на Филиппинах Пекин выразил серьезную озабоченность по поводу размещения на Филиппинах американских ракет средней дальности.
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Китай обеспокоен размещением американских ракет на Филиппинах Пекин выразил серьезную озабоченность по поводу размещения на Филиппинах американских ракет средней дальности.
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