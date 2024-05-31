Военный ВСУ три дня пролежал среди трупов сослуживцев

Инцидент случился на линии боевого соприкосновения под Харьковом. СМИ сообщают о том, что мобилизованный украинец Кирилл Проценко, взятый в плен российскими военными на месте боя на Харьковском направлении, трое суток пролежал среди трупов соратников.
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