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Мировое обозрение

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Без помощи США на Украине начнутся проблемы с соцвыплатами

Без помощи США на Украине начнутся проблемы с соцвыплатами

Если конгрессмены не придут к согласию по законопроекту, предусматривающему финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 111 миллиардов долларов, то уже в январе на Украине начнутся проблемы с социальными выплатами.

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