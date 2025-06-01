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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

ГАИ: на Ямале сутки произошло 11 ДТП, один человек погиб

ГАИ: на Ямале сутки произошло 11 ДТП, один человек погиб

За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировали 11 ДТП, одно из которых стало смертельным. На 929-м километре автодороге «Сургут — Салехард» столкнулись грузовик «MAN» и легковой автомобиль «Peugeot».

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