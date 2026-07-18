autosprot.com
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

autosprot.com

21 подписчик

«Трасса в Спа уже не та». Ферстаппен вновь раскритиковал регламент 2026 года

«Трасса в Спа уже не та». Ферстаппен вновь раскритиковал регламент 2026 года

Getty Images/Red Bull ContentpoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен вновь раскритиковал машины нового поколения, заявив, что регламент 2026 года кардинально изменил ощущения от пилотирования на трассе Спа-Франкоршам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии