«Трасса в Спа уже не та». Ферстаппен вновь раскритиковал регламент 2026 года

Getty Images/Red Bull ContentpoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен вновь раскритиковал машины нового поколения, заявив, что регламент 2026 года кардинально изменил ощущения от пилотирования на трассе Спа-Франкоршам.
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