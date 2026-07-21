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Всё о женщинах

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Как спасти розы от гниения бутонов: советы агронома

Как спасти розы от гниения бутонов: советы агронома

Ожидание пышного цветения роз — одно из самых приятных событий для садоводов. Однако иногда радость от созерцания бутонов сменяется разочарованием: бутоны чернеют, гниют и опадают, оставляя после себя лишь увядшие, покрытые плесенью следы.

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