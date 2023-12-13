Новости. Чистая прагматика: кто еще не заработал на нас? Будапешт готов отозвать своё вето на финансирование Украины Евросоюзом в обмен на миллиарды евро, которые ЕС удерживает из-за проблем с «демократией в Венгрии».
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