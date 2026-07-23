Государственный секретарь Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым за кулисами встречи министров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) […] The post Рубио и Лавров обсудили Украину и отношения Москвы с Вашингтоном appeared first on Медиакратия.