Государственный секретарь Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым за кулисами встречи министров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) […] The post Рубио и Лавров обсудили Украину и отношения Москвы с Вашингтоном appeared first on Медиакратия.
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