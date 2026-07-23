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Медиакратия

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Рубио и Лавров обсудили Украину и отношения Москвы с Вашингтоном

Рубио и Лавров обсудили Украину и отношения Москвы с Вашингтоном

Государственный секретарь Марко Рубио встретился с министром иностранных дел  Сергеем Лавровым за кулисами встречи министров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) […] The post Рубио и Лавров обсудили Украину и отношения Москвы с Вашингтоном appeared first on Медиакратия.

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