Подлодка Уфа остановилась в Индонезии

Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» проекта 636.3 (шифр «Варшавянка»), построенная на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота, в сопровождении спасательного буксира «Алатау» совершила деловой заход в порт Сурабая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии