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Подлодка Уфа остановилась в Индонезии

Подлодка Уфа остановилась в Индонезии

Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» проекта 636.3 (шифр «Варшавянка»), построенная на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота, в сопровождении спасательного буксира «Алатау» совершила деловой заход в порт Сурабая.

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