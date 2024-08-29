БРИКС играет в Казани джаз

В Казани 29 августа открывается международный фестиваль «Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей стран БРИКС»Фото: ВКонтакте--> В Казани 29 августа открывается международный фестиваль «Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей стран БРИКС».
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