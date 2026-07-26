В Эстонии уничтожен памятник героям ВОВ — Москва потребовала данные об эксгумации

В деревне Йыгевесте Валгаского уезда эстонские власти без какой-либо публичной огласки демонтировали памятник на братской могиле, где покоятся 795 солдат и офицеров Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.
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