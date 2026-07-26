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В Эстонии уничтожен памятник героям ВОВ — Москва потребовала данные об эксгумации

В Эстонии уничтожен памятник героям ВОВ — Москва потребовала данные об эксгумации

В деревне Йыге­ве­сте Вал­гас­ко­го уез­да эстон­ские вла­сти без какой-либо пуб­лич­ной оглас­ки демон­ти­ро­ва­ли памят­ник на брат­ской моги­ле, где поко­ят­ся 795 сол­дат и офи­це­ров Совет­ской армии, погиб­ших в годы Вели­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны.

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