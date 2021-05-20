Microsoft через год прекратит поддержку Internet Explorer

Microsoft с 15 июня 2022 года откажется от поддержки Internet Explorer. В компании считают, что его должен заменить Microsoft Edge с режимом "IE" , который разрешает получать доступ к устаревшим сайтам и приложениям на основе Internet Explorer.
Microsoft с 15 июня 2022 года откажется от поддержки Internet Explorer. В компании считают, что его должен заменить Microsoft Edge с режимом "IE" , который разрешает получать доступ к устаревшим сайтам и приложениям на основе Internet Explorer.
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