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Microsoft через год прекратит поддержку Internet Explorer

Microsoft через год прекратит поддержку Internet Explorer

 Microsoft с 15 июня 2022 года откажется от поддержки Internet Explorer. В компании считают, что его должен заменить Microsoft Edge с режимом "IE" , который разрешает получать доступ к устаревшим сайтам и приложениям на основе Internet Explorer.

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