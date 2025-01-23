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Сырский перебросил элитных спецназовцев для прорыва в Курской области, враг начал атаковать на нескольких участках ЛБС

Сырский перебросил элитных спецназовцев для прорыва в Курской области, враг начал атаковать на нескольких участках ЛБС

Сырский перебросил элитных спецназовцев для прорыва в Курской области, враг начал атаковать на нескольких участках ЛБС Юлия СоколоваСинхронно со странным ультиматумом Дональда Трампа России, украинская армия возобновила попытки атаковать на Курском направлении.

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