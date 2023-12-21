В МУС передали список из 40 офицеров ЦАХАЛ для проверки на военные преступления

Неправительственная организация Democracy for the Arab World Now (DAWN) передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге список из 40 командиров Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для проверки их на военные преступления, которые могли быть совершены в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии