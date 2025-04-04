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Аргументы и Факты

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Мирошник заявил, что Киев нервничает из-за продолжения диалога РФ и США

Мирошник заявил, что Киев нервничает из-за продолжения диалога РФ и США

Более 100 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были направлены на территорию РФ для удара по гражданским объектам, киевский режим изрядно нервничает из-за контактов России и США, считает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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