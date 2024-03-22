Гонщик «Ф-3» Цолов вывез в стену соперника, помешавшего ему на быстром круге в практике

Пилот «Формулы-3» Никола Цолов вызвал аварию в практике в Австралии. Подопечный двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо, выступающий за «АРТ», был на быстром круге в тренировке, когда впереди него оказался представитель «МП Моторспорт» Алекс Данн.