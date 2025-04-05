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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Устюгов о Крамере: «Маркусу хуже без нас, чем России без него. Он же с нами работал, с сумасшедшими»

Немецкий тренер Крамер работал со сборной России по лыжным гонкам с 2015 по 2022 год. Сейчас он тренирует команду Италии.

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