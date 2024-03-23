Овечкин вышел на 13-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времён

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в домашнем матче.фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»--> «Вашингтон Кэпиталз» выиграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 7:6 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
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