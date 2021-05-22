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Послесловие к теме про бабдур и алименты...

Повторюсь, если женщина не способна   встретить  нормального мужчину, который   понимает  что он Мужчина и в ответе за детей, и выходит замуж ЗА КОГО БОГ ПОСЛАЛ, то это женщина виновата, потому что дура! И вот о таких речь в теме "алименты и бабы-дуры".

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