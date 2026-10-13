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ФедералПресс

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Опрос показал негативное отношение европейцев к быстрому вступлению Украины в ЕС

Опрос показал негативное отношение европейцев к быстрому вступлению Украины в ЕС

БЕРЛИН, 14 октября, ФедералПресс. Большинство опрошенных жителей Евросоюза не поддерживают ускоренное вступление Украины в сообщество в ближайшие годы.

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