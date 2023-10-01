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Сочи: обломки беспилотника рухнули неподалёку от аэропорта (+ВИДЕО)

Сочи: обломки беспилотника рухнули неподалёку от аэропорта (+ВИДЕО)

В Сочи обломки беспилотника рухнули неподалеку от аэропорта. Министерство обороны России утром сообщило, что на территории Краснодарского края сбит украинский БПЛА — предположительно, для атаки по Сочи использовался китайский Mugin-5.

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