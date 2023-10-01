Сочи: обломки беспилотника рухнули неподалёку от аэропорта (+ВИДЕО)

В Сочи обломки беспилотника рухнули неподалеку от аэропорта. Министерство обороны России утром сообщило, что на территории Краснодарского края сбит украинский БПЛА — предположительно, для атаки по Сочи использовался китайский Mugin-5.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии