Во Владимирской области задержаны трое жителей Вязниковского района, которые с 2021 года за деньги оформляли фиктивную регистрацию и легализацию иностранных граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Срочное заявление...
- Еврокомиссия: 50 ...
- "Срочно": Третий ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым