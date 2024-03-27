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Ну теперь «колыхматовка» заживет!

Сити менеджер данная должность так и осталась не взирая на закон ( о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований) Инна Колыхматова после победы над мусором, состоянием дорог, крысами, аварийным жильем, уборкой снега и прочими проблемами столицы Карелии, решила начать борьбу с ….

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