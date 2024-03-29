Военные усилили охрану крейсера «Аврора»

Это не повлияет на график работы корабля-музея Председатель совета Санкт-Петербургского клуба подводников и ветеранов ВМФ, ответственный секретарь попечительского совета крейсера «Аврора» Игорь Курдин напомнил, что крейсер «Аврора» это, с одной стороны филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, с другой, корабль №1 российского флота.