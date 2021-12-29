Певица МакSим сократила свой круг общения на 90% после двухмесячной комы

МакSим поделилась выводами, которые она сделала на исходе трудного для нее 2021 года. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото со своими дочками Машей и Сашей, а в комментарии сообщила, что на 90% сократила свой прежний круг общения.
МакSим поделилась выводами, которые она сделала на исходе трудного для нее 2021 года. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото со своими дочками Машей и Сашей, а в комментарии сообщила, что на 90% сократила свой прежний круг общения.
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