Украина принесла извинения за нарушение её беспилотниками воздушного пространства Литвы 18 октября. Киев пообещал обеспечить Вильнюс информацией для выяснения обстоятельств инцидента.
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