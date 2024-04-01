«Вышла замуж за бывшего мужа подруги, теперь она стыдит меня, что живу с ЕЕ мужем!» – жалуется Маргарита— …Вчера в первом часу ночи опять Карина звонила – пьянющая в зюзю, – усмехается тридцатидвухлетняя Маргарита.