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Гражданочка

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«Вышла замуж за бывшего мужа подруги, теперь она стыдит меня, что живу с ЕЕ мужем!» – жалуется Маргарита

«Вышла замуж за бывшего мужа подруги, теперь она стыдит меня, что живу с ЕЕ мужем!» – жалуется Маргарита

«Вышла замуж за бывшего мужа подруги, теперь она стыдит меня, что живу с ЕЕ мужем!» – жалуется Маргарита— …Вчера в первом часу ночи опять Карина звонила – пьянющая в зюзю, – усмехается тридцатидвухлетняя Маргарита.

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