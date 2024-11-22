Бестселлер Omoda C5 обновился: сколько он стоит

На днях в российские дилерские центры Omoda начали поступать рестайлинговые кроссоверы C5. Обновление ограничилось локальными изменениями экстерьера: пересмотрены передний бампер и элементы, из которых состоит рисунок безрамочной решетки радиатора.
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