Наш пластик для автомобилей станет самым прочным в мире (возможно)

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод улучшения АБС-пластика (акрилонитрил-бутадиен-стирола), широко используемого в автомобилестроении и производстве электроники.
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