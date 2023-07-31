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Ферстаппен повторил рекорд Алонсо, победив с 9 различных стартовых позиций

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сравнялся с рекордсменом Фернандо Алонсо. На счету пилота «Астон Мартин» победы в «Формуле-1» с девяти различных стартовых позиций.

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