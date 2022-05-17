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Александр Тихонов: «Когда Губерниев защитил Тутберидзе, мои знакомые из мира фигурного катания сказали: «Они родственные души. Этери матом ругается не меньше его»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о пристрастии к мату комментатора Дмитрия Губерниева и тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

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