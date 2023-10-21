В ЕС обвинили фон дер Ляйен в замалчивании преступлений против палестинцев

Молчание председателя Евркомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о совершенных Израилем против палестинцев преступлениях можно расценивать как ее соучастие, считает член Европарламента от Испании Мигель Урбан Креспо.
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