"Тотальное унижение": в Киеве отреагировали на речь Вэнса

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Александр Салтановский
А что тут такого, нового, большой белый хозяин, расставил все точки над &quot;ё&quot;, указал кто хозяин и кто его холопы!
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17 час.
Сергей Иванов
Ну что, шестерки? получили пендаля от хозяина?! Плохо зад вылизывали!
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16 час.
Леонид Руси
Глупые еврошавки весь перид правления сатаниста Байдена, всячески старались уничтожить Трампа... Посмотрим как они теперь будут ползать...
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4 час.
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