Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) описал свое ощущение от речи вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он разгромил политику Евросоюза.