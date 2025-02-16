Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) описал свое ощущение от речи вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он разгромил политику Евросоюза.
"Тотальное унижение": в Киеве отреагировали на речь Вэнса
Комментарии
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Александр Салтановский
А что тут такого, нового, большой белый хозяин, расставил все точки над "ё", указал кто хозяин и кто его холопы!
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17 час.
Сергей Иванов
Ну что, шестерки? получили пендаля от хозяина?! Плохо зад вылизывали!
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16 час.
Леонид Руси
Глупые еврошавки весь перид правления сатаниста Байдена, всячески старались уничтожить Трампа... Посмотрим как они теперь будут ползать...
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4 час.
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