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Петербургский дневник

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Ротенберг назвал Овечкина «патриотом, который любит Россию»

Ротенберг назвал Овечкина «патриотом, который любит Россию»

Тренер СКА отметил, что форвард многое сделал для развития отечественного хоккея Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в подкасте The Sick Podcast рассказал, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является патриотом и любит Россию.

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