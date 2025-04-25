Ротенберг назвал Овечкина «патриотом, который любит Россию»

Тренер СКА отметил, что форвард многое сделал для развития отечественного хоккея Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в подкасте The Sick Podcast рассказал, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является патриотом и любит Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии