Кузнецов заявил, что Овечкин для Канады является богом хоккея

В Монреале игры смотрят, как в театре, сказал он Экс-хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который выступает за СКА в Петербурге, в подкасте команды вспомнил, как болельщики в Канаде относятся к российскому нападающему и капитану «столичных» Александру Овечкину.