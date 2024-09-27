Анастасия Сорокина, Андрей Аладьин и Михаил Карпенко сыграли в мелодраме «Назови меня любимой»

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Дениса Елеонского «Назови меня любимой». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Анастасия Сорокина, Андрей Аладьин и Михаил Карпенко.
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