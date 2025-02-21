Владельцев старых долларов предупредили о рисках

Российские власти и Центробанк не могут заставить банки принимать старые доллары. Следовательно, все риски несут владельцы такой валюты, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет РИА Новости.
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