Вовлечь всех работодателей в систему прогнозирования кадровой потребности поручил губернатор Андрей Травников

Губернатор Андрей Травников принял участие в работе круглых столов «Подготовка высококвалифицированных кадров для машиностроения и авиационной промышленности» и «Подготовка высококвалифицированных кадров для сферы информационных технологий».
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